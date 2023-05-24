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Cumartesi Anneleri olayı nedir, nerede oldu?

Cumartesi Anneleri olayı nedir, nerede oldu?

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Cumartesi Anneleri, son günlerin en çok merak edilen konulardan oldu. Peki, Cumartesi Anneleri olayı nedir, nerede oldu?

Cumartesi Anneleri olayı nedir, nerede oldu gibi konular son günlerde araştırılıyor. Peki, Cumartesi Anneleri olayı nedir, nerede oldu?

CUMARTESİ ANNELERİ OLAYI NEDİR?

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanlardan oluşan bir topluluktur.

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