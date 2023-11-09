İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklamalar kapsamında Cumartesi anneleri nedir? Sorusu birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırma konusu oldu. Uzun bir süredir bilinmekte olan Cumartesi anneleri kimdir, ne demek, ne işe yarar gibi sorular da merak konusu olması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Cumartesi anneleri nedir? Cumartesi anneleri kimdir, ne demek? Cumartesi anneleri ne anlama geliyor?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde kayıp yakınları için her hafta Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Cumartesi anneleri nedir? Cumartesi anneleri kimdir, ne demek? Cumartesi anneleri ne anlama geliyor?

CUMARTESİ ANNELERİ NEDİR?

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanlardan oluşan bir topluluktur. Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen olan 700. haftası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda[8] Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Cumartesi Anneleri'ne izin vermeyen polis, Beyoğlu'ndaki Hazzopulo Pasajı da dahil anneler ve yakınlarının oturduğu pek çok noktaya biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı, milletvekilleri ile basın mensuplarını tartakladı, çok sayıda kayıp yakını ve hak savunucusunu gözaltına aldı.