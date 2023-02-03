Cuma Vakitleri! Cuma namazı ne zaman ,saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma namazı saatleri İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm ilerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için gündemdeki yerini aldı. Peki, Cuma namazı ne zaman? İstanbul, Ankara ve İzmir de Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç dakika sürmektedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Haftanın son iş gününde Cuma namazı saatleri İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm ilerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için gündemdeki yerini aldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir de Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç dakika sürmektedir? En güzel Cuma mesajları! Detaylar haberimizde...

İSTANBUL ANKARA VE İZMİRDE CUMA NAMAZI NE ZAMAN?

Ankara'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak. İzmir de Cuma namazı 13.30 da kılınacak. İstanbul'da ise Cuma namazı 13.23'te kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKKİKA SÜRMEKTEDİR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır

CUMA NAMAZI MESAJLARI

Dünyada yüzlerce dil var ama; Herkes sadece bir "??ü????¨??????????"yi anlıyor... Sevginin, Paylaşmanın, huzurun, iyiliğin ve kahkahaların evinizi dolduracağı, güzel bir Cuma günü olsun. Cumamı Mübarek Olsun.

Rabbim cumalar hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da borçlarından kurtulmayı nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Bugün Cuma Rabbim! Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah. Hayırlı sabahlar, Hayırlı cumalar olsun inşallah..

Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Günaydın Hayırlı sabahlar, Hayırlı cumalar

Allah herkesin gönlüne göre versin çok adaletli bir duadır..! Umudunuz daim, dualarınız kabul olsun güzel insanlar. Hayırlı Cumalar

Huzuruna kabul edip, namaz kılabilecek akıl, iman, şuur, sağlık, imkan veren Şânı Yüce Rabbimize Hâmd'û senâlâr olsun. Cumamız mübarek olsun.