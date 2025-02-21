CUMA SAATLERİ 21 ŞUBAT | Cuma ezanı saat kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri!

21 Şubat Cuma namazı saatleri araması yapan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde namazın kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet'in resmi takvimine göre, her il için belirlenen namaz vakitleri farklılık gösteriyor. Peki, Cuma ezanı saat kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

21 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da Cuma namazı saati 13:23 olarak belirlenmiştir.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Başkent Ankara'da ise Cuma namazı vakti 13:07'dir.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de yaşayanlar için Cuma namazı saati 13:30 olarak belirlenmiştir.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Adana: 12:57

Bursa: 13:22

Kocaeli: 13:21

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