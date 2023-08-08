Cuma resmi tatil olacak mı? Cuma günü neden tatil olacak? Cuma günü tatil olsun sosyal medyada gündem oldu!

Cuma resmi tatil olacak mı? konusu son 24 saatte Türkiye'nin gündeminde yer buldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı 'Cuma tatil olsun, cuma günü resmi tatil olsun' şeklinde paylaşımlarda bulundu. Ünlü isimlerden de destek gelen konuda kullanıcılar araştırıyor. Peki, Cuma resmi tatil olacak mı? Cuma günü neden tatil olacak? İşte detaylar…

Cuma gününün resmi tatil ilan edilip edilmeyeceği meselesi son 24 saat içinde Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medya platformlarında, birçok kullanıcı "Cuma tatil olsun, cuma günü resmi tatil olsun" gibi paylaşımlar yaparak konuyu dile getirdi. Ünlü isimlerden de gelen desteklerle beraber, kullanıcılar bu konuda araştırmalar yapıyorlar. Peki, Cuma günü resmi tatil ilan edilecek mi? Cuma gününün neden tatil olması düşünülüyor? İşte bu konuyla ilgili detaylar…

CUMA RESMİ TATİL OLACAK MI?

Sosyal medyada son 24 saatte cuma gününün pazar günü yerine resmi tatil olması konusunda binlerce tweet atılıyor. Sosyal medyada cuma gününün dini bir gün olmasından dolayı haftalık resmi izin gününün cuma gününe çekilmesi konusunda ısrarlı bir şekilde gündem oluştu. Buna karşı olarak da bazı kullanıcılar izin gününün cumadan pazara çekilmesinin ticaret anlamında güçlükler yaşatabileceğini savundular. İşte sosyal medyada en çok konuşulan o konu hakkında bazı tweetler…

CUMA GÜNÜ NEDEN TATİL OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim" ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın sözleri sonrası sosyal medyada Cuma gününün resmi tatil ilan edilmesi gerektiği konuşuldu. Fakat konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Son 24 saat içerisinde, sosyal medyada cuma gününün haftalık tatil günü olarak pazar günü yerine ilan edilmesi gerektiği konusunda binlerce tweet atıldı. Sosyal medyada, cuma gününün dini bir gün olması nedeniyle resmi izin gününün cuma olarak düzenlenmesi gerektiği yönündeki talepler önemli bir gündem meselesi haline geldi. Bu konuya karşı olarak, bazı kullanıcılar izin gününün cumadan pazara alınmasının ticari zorluklar doğurabileceğini belirttiler. İşte bu konu hakkında sosyal medyada en çok konuşulan bazı tweetler...