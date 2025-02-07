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CUMA NAMAZI SAATLERİ 7 ŞUBAT | Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAATLERİ 7 ŞUBAT | Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri!
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7 Şubat Cuma günü için cuma namazı saatleri belli oldu. Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazının kılınacağı saat, il il açıklandı. Peki, Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri!

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Cuma namazı, 7 Şubat 2025 tarihinde cemaatle kılınacak. Vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz saatlerine göre her şehirde öğle vakti farklılık gösteriyor. Peki, Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAATLERİ 7 ŞUBAT

Cuma namazı öğle vakti cemaatle kılınan bir namazdır.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

7 Şubat 2025 İstanbul'da öğle vakti 13:23'de kılınacak.

CUMA NAMAZI SAATLERİ 7 ŞUBAT | Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

7 Şubat 2025 Ankara'da öğle vakti 13:08'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

7 Şubat 2025 İzmir'de öğle vakti 13:31'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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