CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri!

Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma namazı, her hafta olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde kılınacak. "Cuma namazı saatleri", özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların sıkça araştırdığı bir konu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, il il cuma namazı vakitleri farklılık gösteriyor. Bugün cuma namazına katılmak isteyen birçok kişi, "Cuma namazı saatleri" için doğru vakitleri öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde cuma namazı saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtını merak edenler için detaylı bir liste hazırlandı. İşte, 27 Aralık 2024 cuma namazı saatleri ve tüm detaylar...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı 27 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da 13.10'da kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 12.55'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 13.17'te kılınacak.

ADANA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana'da cuma namazı saat 12.45'de kılınacak.

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.