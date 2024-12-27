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CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri!
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27 Aralık Cuma günü mübarek cuma namazı için camilerde toplanacak vatandaşlar, "Cuma namazı saatleri" konusunda detaylı bilgi arayışında. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler, il il cuma namazı saatlerini merak ediyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma namazı, her hafta olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde kılınacak. "Cuma namazı saatleri", özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların sıkça araştırdığı bir konu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, il il cuma namazı vakitleri farklılık gösteriyor. Bugün cuma namazına katılmak isteyen birçok kişi, "Cuma namazı saatleri" için doğru vakitleri öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde cuma namazı saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtını merak edenler için detaylı bir liste hazırlandı. İşte, 27 Aralık 2024 cuma namazı saatleri ve tüm detaylar...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı 27 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da 13.10'da kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 12.55'de kılınacak.

CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri!

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 13.17'te kılınacak.

ADANA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana'da cuma namazı saat 12.45'de kılınacak.

CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri!

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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