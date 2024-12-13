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CUMA NAMAZI SAATLERİ | 13 Aralık Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAATLERİ | 13 Aralık Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri!
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Cuma namazı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve her hafta milyonlarca Müslüman tarafından eda edilmektedir. 13 Aralık Cuma namazı saatleri özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Cuma namazı saat kaçta?" sorusu, ibadetlerini planlamak isteyenler için kritik bir öneme sahip. İşte il il Cuma namazı saatleri ve detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak paylaşılan namaz vakitleri, vatandaşların ibadetlerini doğru vakitlerde gerçekleştirmesi için rehberlik ediyor. Bu hafta, 13 Aralık Cuma günü Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma namazı saatleri, yaşanılan şehrin namaz vakitlerine göre belirleniyor ve iller arasında değişiklik gösterebiliyor. 13 Aralık Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAATLERİ

13 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İSTANBUL: 13:03

ANKARA:12:48

İZMİR:13:11

BURSA:13:03

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI SAATLERİ | 13 Aralık Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, İslam dininde toplu şekilde camilerde kılınan haftalık bir ibadettir. İşte adım adım cuma namazı kılınışı:

1. Niyet Etmek

Cuma namazına başlamadan önce niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için cuma namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

2. İmam Hutbe Okur

Cuma namazından önce imam hutbe okur. Hutbe, cuma namazının farz olan bir parçasıdır. Hutbeyi dikkatle dinlemek gerekir.

Hutbe sırasında konuşmamak ve sadece dinlemek gerekir.

3. Farz Namaz

Hutbeden sonra imamla birlikte cuma namazının iki rekât farzı kılınır:

Birinci Rekât:

İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar. Cemaat de tekbir alarak namaza başlar.

İmam açıktan Fatiha ve zamm-ı sûre okur.

Rükû, secdeler yapılır ve oturulmadan ikinci rekâta geçilir.

İkinci Rekât:

İmam yine Fatiha ve zamm-ı sûre okur.

Rükû, secdeler yapılır ve oturulur.

Teşehhüd (Tahiyyat), salavatlar okunur ve selam verilir.

4. Sünnet Namazlar

Farz tamamlandıktan sonra cemaat kendi başına şu sünnetleri kılar:

İlk Sünnet: Dört rekât (Farzdan önce kılınabilir).

Son Sünnet: Farzdan sonra iki rekât sünnet kılınır.

Vaktin Sünneti (Dileyenler için): Cuma namazından sonra dört rekât sünnet kılınabilir.

5. Dua ve Tesbihat

Namaz bittikten sonra Allah'a dua edilir ve tesbihat yapılır:

33 kez "Subhanallah", 33 kez "Elhamdülillah", 33 kez "Allahu Ekber" denir.

Ardından, "Lâ ilâhe illallâh, vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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