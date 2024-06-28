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CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 28 HAZİRAN #128332 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

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Cuma namazı saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Haziran Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak ve her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. 28 Haziran Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:12

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:59

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:22

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:14

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 28 HAZİRAN #128332 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplamda 16 rekattır. Namazlar ve isimleri şu şekildedir:

- 4 rekat Cuma namazı ilk sünneti

- 2 rekat Cuma namazı farzı

- 4 rekat Cuma namazı son sünneti

- 4 rekat Zuhri Ahir namazı

- 2 rekat vaktin son sünneti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğlen namazı vaktinde cemaatle kılınan bir namazdır. Cuma namazı normalde 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Fakat bazı rivayetlere göre sonradan 4 rekat Zührü Ahir namazı ve 2 rekat vaktin son sünneti de kılınmaktadır. Yani cuma namazı toplamda 16 rekat olmaktadır. Zührü ahir namazı öğlen namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir. Bu bakımdan cami imamları cuma namazını toplamda 16 rekat olarak kılmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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