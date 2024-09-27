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CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 27 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 27 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
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27 Eylül tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Cuma namazı saati ve İstanbul Cuma namazı vakitleri araştırılıyor. Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor? İşte İl il cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

27 EYLÜL 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 27 Eylül Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

27 EYLÜL 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 27 Eylül Cuma namazı saat 12:45'de kılınacak.

27 EYLÜL 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 27 Eylül Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

27 EYLÜL 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 27 Eylül Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 27 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplamda 16 rekattır. Namazlar ve isimleri şu şekildedir:

4 rekat Cuma namazı ilk sünneti

2 rekat Cuma namazı farzı

4 rekat Cuma namazı son sünneti

4 rekat Zuhri Ahir namazı

2 rekat vaktin son sünneti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğlen namazı vaktinde cemaatle kılnan bir namazdır. Cuma namazı normalde 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Fakat bazı rivayetlere göre sonradan 4 rekat Zührü Ahir namazı ve 2 rekat vaktin son sünneti de kılınmaktadır. Yani cuma namazı toplamda 16 rekat olmaktadır. Zührü ahir namazı öğlen namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir. Bu bakımdan cami imamları cuma namazını toplamda 16 rekat olarak kılmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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