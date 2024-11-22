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CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 22 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 22 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
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Cuma namazı saati ve İstanbul Cuma namazı vakitleri araştırılıyor. Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 22 Kasım Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? İl il cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

  • İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:55
  • Ankara Cuma Namazı Saati: 12:39
  • İzmir Cuma Namazı Saati: 13:03
  • Bursa Cuma Namazı Saati: 12:55

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 22 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

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