CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 18 EKİM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:54

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:54

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:02

Bursa Cuma Namazı Saati: 12:54

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazının süresi sabit olmamakla birlikte, genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında değişir. Namaz süresi, kişinin kıldığı ek namazlar (örneğin zühr-ü ahir) ve imamın uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ortalama olarak 30-40 dakika sürdüğünden, namaz genellikle 12:30 ile 14:00 saatleri arasında sona erer.

18 EKİM CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılarken ilk olarak dört rekâtlık sünnet namazı eda edilir.

Bu sünnet için niyet şu şekilde yapılır:

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya."

Cumanın ilk sünneti, öğle namazının dört rekât sünneti gibi kılınır. Eller erkeklerde kulak, kadınlarda ise göğüs hizasına kaldırılarak "Allahuekber" diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır (erkeklerde göbek hizasında, kadınlarda göğüs hizasında).

Birinci Rekat:

Niyet edilir,

Sübhaneke duası okunur,

Euzü Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Zammı sure veya ayet okunur,

"Allahuekber" denilerek rükuya eğilinir ve üç kez "Sübhane Rabbiyel Azim" denir,

"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahuekber" diyerek secde yapılır, secdede üç kez "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denir,

Secdeden kalkılıp oturulur ve tekrar secde yapılır. Ardından ikinci rekata kalkılır.

İkinci Rekat:

Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Zammı sure veya ayet okunur,

Rüku ve secde yapılır,

Kalkılmadan oturulur ve "Ettehiyyatü" duası okunur. Ardından üçüncü rekata kalkılır.

Üçüncü Rekat:

Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Zammı sure veya ayet okunur,

Rüku ve secde yapılır, ardından dördüncü rekata kalkılır.

Dördüncü Rekat:

Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Zammı sure veya ayet okunur,

Rüku ve secde yapılır. Kalkılmadan oturulur ve "Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena" duaları okunur. Son olarak baş önce sağa sonra sola çevrilerek selam verilir ve namaz tamamlanır.

Sünnet kılındıktan sonra imam-hatip hutbe okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bitince iç ezan okunur ve ardından ikamet getirilir. Cumanın iki rekâtlık farzı cemaatle kılınır.

Cuma namazının farzı için niyet şu şekilde yapılır: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."