CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 10 OCAK | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13.17

Ankara Cuma Namazı Saati: 13.01

İzmir Cuma Namazı Saati: 13.24

Bursa Cuma Namazı Saati: 13.16

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

CUMA NAMAZSI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı şu şekilde gerçekleşir:

İlk Sünnet:

Öğle ezanı okunduktan sonra dört rekât olarak Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya."

Namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta Sübhaneke okunur, ardından Euzü Besmele çekilir. Her rekâtta Fatiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta yalnızca Ettehiyyatü okunur, son oturuşta tüm dualar tamamlanır.

Hutbe Öncesi:

İlk sünnetin ardından cami içinde ikinci ezan okunur. Hutbe için imam minbere çıkar ve hutbeyi okur.

Hutbe sırasında cemaatin konuşması veya namaz kılması tahrimen mekruhtur.

Hutbe okunurken yapılan dua esnasında cemaat sessizce "Amin" der.

Farz Namaz:

Hutbe bittikten sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle birlikte iki rekât farz namaz kılınır.

Niyet edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Bu namaz sabah namazının farzı gibi kılınır.

Son Sünnet:

Farz namazın ardından dört rekâtlık son sünnet kılınır.

Niyet edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya."

İlk sünnet gibi kılınır.

Zuhr-i Ahir:

Son sünnetin ardından dört rekâtlık zuhr-i ahir namazı kılınır.

Niyet edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için edası üzerime olup henüz üzerimden sakıt olmayan en son öğle namazının farzını kılmaya."

Eğer Cuma namazı kabul edilmemişse, bu öğle namazı yerine geçer. Cuma namazı kabul edilmişse, en son kazaya kalan öğle namazına sayılır.

Vaktin Sünneti:

Zuhr-i ahirden sonra iki rekâtlık vaktin sünneti kılınır.

Niyet edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için vaktin sünnetine."

Namazlar tamamlandıktan sonra Âyet-el-Kürsi okunur, tesbihler çekilir ve dua edilir. Bu şekilde Cuma namazı, sünnetleri ve farzıyla birlikte tam olarak kılınmış olur.