CUMA NAMAZI SAATİ 6 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, 6 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İşte detaylar...

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

6 EYLÜL 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 6 Eylül Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

6 EYLÜL 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 6 Eylül Cuma namazı saat 12:52'de kılınacak.

6 EYLÜL 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 6 Eylül Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

6 EYLÜL 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 6 Eylül Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır.

Cuma namazı toplamda 16 rekattır.

4 rekat Cuma namazı ilk sünneti

2 rekat Cuma namazı farzı

4 rekat Cuma namazı son sünneti

4 rekat Zuhri Ahir namazı

2 rekat vaktin son sünneti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.

Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta, Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

İki rekat Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.