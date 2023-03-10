Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır?

Müslüman alemi için büyük önem arz eden cuma günlerinde vatandaşlar camilere koşacak ve cuma namazlarını kılacaklar .Vatandaşların Cuma namazı araştırmaları hız kazandı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı toplam kaç rekat? Cuma namazı ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saati? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Cuma namazına gidecek Müslümanlar camilere akın edecek ve cuma namazı kılacak olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden cuma namazı saatlerini sorguluyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı toplam kaç rekat? Cuma namazı ne zaman kılınacak? Detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZINE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Ancak bazı durumluda bu süre 1 saat 15 dakikayı da bulabilmektedir.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre İstanbul'da 10 Mart Cuma namazı saat 13:20'de kılınacak. Ankara'da 10 Mart Cuma namazı saat 13:04'te kılınacak. İzmir'de 10 Mart Cuma namazı saat 13:27'de kılınacak. Bursa'da ise 10 Mart Cuma namazı saat 13:19'da kılınacak.

CUMA NAMAZI TOLAM KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır.