Bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı saati!

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İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı saati haberimizde...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı saati 12.59'dur. Diğer illerin Cuma namazı saatleri şu şekildedir:

Ankara Cuma Namazı Saati: 12.44

İzmir Cuma Namazı Saati: 13.07

Bursa Cuma Namazı Saati: 12.59

Konya Cuma Namazı Saati: 12.46

Antalya Cuma Namazı Saati: 12.52

Van Cuma Namazı Saati: 12.04

Trabzon Cuma Namazı Saati: 12.15

Düzce Cuma Namazı Saati: 12.51

Bolu Cuma Namazı Saati: 12.47

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olmaktadır:

1.) Müslüman olmak

2.) Akıllı olmalı

3.) Ergenlik çağına gelmiş olmak

4.) Erkek olmak

5.) Hür ve serbest olmak

6.) Mukim olmak (misafir olmamak)

7.) Sağlıklı olmak

8.) Kör olmamak

9.) Ayakları sağlam olmak

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.