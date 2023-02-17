Cuma günü Müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her Müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı saati! 17 Şubat 2023 Cuma ezan vakti!

İstanbul cuma namazı saat kaçta? Sorusu, cuma namazı saatini merak etmekte olan Müslümanlar tarafından 17 Şubat tarihinde araştırılmaya devam ediliyor. Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı saati! 17 Şubat 2023 Cuma ezan vakti!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 17 Şubat Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 13:23'dir. Ankara için 17 Şubat Cuma saati 13:08'dir. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

17 ŞUBAT 2023 CUMA EZAN VAKTİ

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:23

Ankara Cuma Namazı Vakti : 13:08

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:30

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:23

Konya Cuma Namazı Vakti : 13:09

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:16

Van Cuma Namazı Vakti : 12:25

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:40

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:14

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13:13