Cuma namazı saat kaçta? 3 Mart 2023 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Bugün cuma namazı saat kaçta? Hangi ilde kaçta okunuyor? Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma vakti ne zaman? İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da cuma namazı ezan vakti!

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Şimdi bazı illerimizde cuma ne zaman okunur onu paylaşalım.

3 MART 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

3 Mart günü Cuma günüdür ve bugün Cuma namazı kılınacaktır. Şimdiden herkesin Cuma günü mübarek olsun. Hayırlı cumalar!

3 Mart 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:21

Ankara Cuma Namazı Vakti : 13:06

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:28

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:21

Konya Cuma Namazı Vakti : 13:07

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:14

Van Cuma Namazı Vakti : 12:23

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:38

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:12

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13:11

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3 MART 2023 CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma ezan saatlerine yukarıdan ulaşabilirsiniz. 3 Mart Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 13:21 saatinde, İzmir'de 13:28 saatinde, Ankara'da 13:06 saatinde okunmaktadır. Diğer illerin namaz vakitlerine de yukarıda paylaştığımız gibi bakabilirsiniz.

Cuma ezanı öğle ezanı vaktinde okumaktadır. Yani öğlen namazı ne zaman okunup kılınıyorsa Cuma namazı da o zaman kılınır. Cuma vakti sela okunduktan az bir zaman sonra imam sohbet verebilir. Genelde her camide imamlar cuma selasından sonra vaaz vermektedir.

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olmaktadır:

1.) Müslüman olmak

2.) Akıllı olmalı

3.) Ergenlik çağına gelmiş olmak

4.) Erkek olmak

5.) Hür ve serbest olmak

6.) Mukim olmak (misafir olmamak)

7.) Sağlıklı olmak

8.) Kör olmamak

9.) Ayakları sağlam olmak