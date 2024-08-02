CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Ağustos 2024 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, 2 Ağustos 2024 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

2 AĞUSTOS 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

2 AĞUSTOS 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

2 AĞUSTOS 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

2 AĞUSTOS 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

Bursa'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

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