Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman?