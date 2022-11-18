Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman?
Gündem Haberleri
Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman?
Cuma namazı saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Mübarek Cuma günü kılınan Cuma namazının saatleri merak ediliyor. Her ilde farklılık gösteren Cuma namazı saatleri haberimizde yer alıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
18 Kasım Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 12:54 saatinde, İzmir'de 13:02 saatinde, Ankara'da 12:39 saatinde okunmaktadır.
18 Kasım 2022 Cuma Ezan Vakitleri:
İSTANBUL 12:54
ANKARA 12:39
İZMİR 13:02
ADANA 12:29
BURSA 12:54
ANTALYA 12:47
DİYARBAKIR 12.09
ESKİŞEHİR 12:48