Cuma namazı saat kaçta? 17 Mart 2023 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti

Bugün cuma namazı saat kaçta? Hangi ilde kaçta okunuyor? Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma vakti ne zaman? İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da cuma namazı ezan vakti!

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Şimdi bazı illerimizde cuma ne zaman okunur onu paylaşalım.

17 MART 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

17 Mart günü Cuma gününe tekabül etmektedir ve bugün Cuma namazı kılınacaktır. Aşağıda farklı şehirler için Cume ezan vakitleri yer almaktadır. İşte 17 Mart 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:18

Ankara Cuma Namazı Vakti : 13:02

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:25

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:17

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