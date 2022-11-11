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Cuma namazı saat kaçta? 11 Kasım Cuma namazı saat kaçta?

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Cuma namazı saat kaçta? 11 Kasım Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 11 Kasım Cuma namazı saat kaçta?

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Cuma namazı saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Mübarek Cuma günü kılınan Cuma namazının saatleri merak ediliyor. Her ilde farklılık gösteren Cuma namazı saatleri haberimizde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta? 11 Kasım Cuma namazı saat kaçta? sorularının cevabı haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 Kasım Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 12:53 saatinde, İzmir'de 13:00 saatinde, Ankara'da 12:38 saatinde okunmaktadır.

11 Kasım 2022 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 12:53

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:38

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:00

Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:53

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:39

Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:46

Van Cuma Namazı Vakti : 11:55

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:10

Düzce Cuma Namazı Vakti : 12:44

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:43

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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