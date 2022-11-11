Cuma namazı saat kaçta? 11 Kasım Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 11 Kasım Cuma namazı saat kaçta?