Cuma namazına dair birçok detay Müslümanlar tarafından sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenler arasında. Peki, Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor? Cuma namazı kaç dakika sürer?

Cuma namazı ne zaman biter? Sorusu, özellikle 21 Nisan tarihinin Ramazan Bayramına denk gelmesi ile araştırılmakta. Cuma namazının ne kadar süreceği, gün ortasında gündemde yer almaya başladı. Cuma namazı sonrasında işlemleri bulunan vatandaşlar, bu hususta Cuma namazı ne kadar sürer sorusuna cevap arıyor. Peki, Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor? Cuma namazı kaç dakika sürer?

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Cuma namazı 6 rekattır ortalama 10 dakika vaaz sürmektedir. Öğle namazıyla birlikte ortalama 30 dakika sürebilir. Hutbeye göre 45 dakika ile 1 saat arasında da değişebilir. Buna göre aşağıda yer almakta olan 21 Nisan Cuma namazı saatleri ile birlikte ne zaman biteceğin hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul Cuma Saati: 13:08

Ankara Cuma Ezanı: 12:52

İzmir Cuma Namazı: 13:15

Adana Cuma Vakti: 12:43

Bursa Cuma Namazı Saat Kaçta:13:08

Antalya Cuma Kaçta?13:01

Konya Cuma Vakti Kaçta?12:54

Diyarbakır Cuma Namazı Ne Zaman?12.23

Eskişehir Cuma Namazı Kaçta?13:02

Mersin Cuma Vakti Ne Zaman?12:45