Cuma namazı, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namazın özel bir türüdür ve İslam inancına göre Cuma gününün öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı, öğle ezanının okunmasının ardından camilerde veya özel toplu namaz alanlarında cemaatle kılınır. Arama motorlarında ise Cuma namazı ne zaman biter? Cuma namazı kaç saat sürüyor? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti araması yapılıyor.

Genellikle Cuma namazı sonrası cemaatler, dinî sohbetler yapar, dua eder ve birbirleriyle selamlaşır. Cuma namazı, Müslümanlar için önemli bir topluluk ibadeti olup haftalık olarak tekrarlanır ve Müslümanlar için haftanın en kutsal günü olan Cuma'nın özel bir anlamını taşır. 22 Eylül Cuma günü ise Cuma namazı ne zaman biter? Cuma namazı kaç saat sürüyor? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti merak edildi. Detaylar haberimizde.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER?

Cuma namazı, öğle ezanının okunmasının ardından kılınır ve genellikle ortalama 10 ila 20 dakika sürer. Namaz, ikinci hutbenin sonunda tamamlanır. İkinci hutbe, Cuma namazının önemini vurgulayan bir konuşma ve dua içerir. Dolayısıyla Cuma namazı, öğle vaktinin başladığı andan itibaren başlar ve ikinci hutbenin sonunda bitmiş olur. Bu süre, cami veya ibadet alanının doluluk durumuna, hutbe uzunluğuna ve namazı kılan cemaatin hızına bağlı olarak değişebilir. Cuma namazı sonrası genellikle Müslümanlar dua eder, ibadetlerini tamamlar ve dinî sohbetler yaparlar.

CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?



Cuma günü müminlerin haftalık bayramı sayılır. O gün yapılan ibadetler diğer günlere göre daha büyük sevap kazandırır. Kılınan Cuma namazının fazileti pek büyüktür. Cuma için ezan okunduğu vakit her türlü işlerini bırakarak camilere koşarlar. Zira Yüce Allahımız: "Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın" buyurmuştur.

Cuma Namazı, Müslüman erkeklere farz olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de, olduğu, mutlaka kılınması gerektiği açık açık emredilmiştir. Vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma günleri öğle namazı vaktinde bu namaz kılınırsa, öğle namazı da kılınmış sayılır. Dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekatta son sünneti vardır. Bu dört rekatlık "Vakit Sünneti" kılmak sevaptır. Farz kılınmadan önce imam minbere çıkıp hutbe okur. Bu hutbenin okunması ve dinlenmesi de Cuma Namazı'nın farzlarındandır.

Farz cemaatle kılındıktan sonra Cuma'nın son sünneti niyetiyle dört, Ahir Zuhur niyetiyle dört ve Vaktin sünneti niyetiyle iki rekat namaz daha kılınır. Ahir zuhur namazının aynen Cuma'nın ilk sünneti gibi kılmak daha sevaptır.

22 EYLÜL CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

22 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı.

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CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

CUMA NAMAZININ SÜNNETLERİ

Güzel koku sürünmek

Gusül abdesti almak

Tırnak kesmek

Sadaka vermek

Peygamberimize salavat getirmek

Temiz elbiseler giymek

Camiye erken gitmek

Hutbeyi sessizce dinlemek

Misvak kullanmak