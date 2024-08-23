Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor?
23 Ağustos tarihinde kılınacak olan Cuma namazının ne kadar süreceği ve ne zaman biteceği merak konusu oldu. Cuma namazının süresi, cemaatin toplanma hızına ve hutbenin uzunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
23 Ağustos Cuma namazı ne zaman biter? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma namazının süresi ve bitiş saati, birçok Müslüman tarafından araştırılıyor. Özellikle Cuma günü, bu konu gündemde yer alıyor. Cuma namazı sonrasında başka işleri olanlar, namazın ne kadar süreceğini öğrenmek istiyor. Cuma namazının süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Peki, Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor?