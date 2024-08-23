23 Ağustos Cuma namazı ne zaman biter? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma namazının süresi ve bitiş saati, birçok Müslüman tarafından araştırılıyor. Özellikle Cuma günü, bu konu gündemde yer alıyor. Cuma namazı sonrasında başka işleri olanlar, namazın ne kadar süreceğini öğrenmek istiyor. Cuma namazının süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Peki, Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor?

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı, öğle ezanı okunduktan sonra camilerde toplanan cemaatle birlikte başlar. Önce hutbe verilir, ardından namaz kılınır. Bu süreç, yaklaşık olarak 30 ila 40 dakika sürdüğü için, namaz genellikle 12:30 ile 14:00 arasında tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRÜYOR?

Cuma namazı, imamın hutbe okumasıyla başlar. Hutbe, genellikle 15-20 dakika sürer. Hutbenin ardından Cuma namazı kılınır. Bu namaz, iki rekâttan oluşur ve genellikle 10-15 dakika sürer. 23 Ağustos 2024'te de Cuma namazı genellikle öğle ezanından sonra başlayacak ve yaklaşık 30-45 dakika sürecektir. Yani namazın bitişi, bulunduğunuz yerin öğle ezanının saatine göre yaklaşık 30-45 dakika sonrasına denk gelecektir.