Üye Girişi
Haberler

Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Ağustos tarihinde kılınacak olan Cuma namazının ne kadar süreceği ve ne zaman biteceği merak konusu oldu. Cuma namazının süresi, cemaatin toplanma hızına ve hutbenin uzunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

23 Ağustos Cuma namazı ne zaman biter? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma namazının süresi ve bitiş saati, birçok Müslüman tarafından araştırılıyor. Özellikle Cuma günü, bu konu gündemde yer alıyor. Cuma namazı sonrasında başka işleri olanlar, namazın ne kadar süreceğini öğrenmek istiyor. Cuma namazının süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Peki, Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor?

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı, öğle ezanı okunduktan sonra camilerde toplanan cemaatle birlikte başlar. Önce hutbe verilir, ardından namaz kılınır. Bu süreç, yaklaşık olarak 30 ila 40 dakika sürdüğü için, namaz genellikle 12:30 ile 14:00 arasında tamamlanmış olur.

Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor?

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRÜYOR?

Cuma namazı, imamın hutbe okumasıyla başlar. Hutbe, genellikle 15-20 dakika sürer. Hutbenin ardından Cuma namazı kılınır. Bu namaz, iki rekâttan oluşur ve genellikle 10-15 dakika sürer. 23 Ağustos 2024'te de Cuma namazı genellikle öğle ezanından sonra başlayacak ve yaklaşık 30-45 dakika sürecektir. Yani namazın bitişi, bulunduğunuz yerin öğle ezanının saatine göre yaklaşık 30-45 dakika sonrasına denk gelecektir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Dini Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM!
title