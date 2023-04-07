Hayırlı Cuma gününde Cuma namazına giden vatandaşlar Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı kaç dk? sorularını araştırıyor. Peki, Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı kaç dk?

Cuma namazı kaç dakika sürer? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cuma namazının ne kadar süreceği, gün ortasında gündemde yer almaya başladı. Cuma namazı sonrasında işlemleri bulunan vatandaşlar, Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı kaç dk? sorularını araştırıyor.

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman'a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu's-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.