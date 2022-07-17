Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma günü, cuma namazı hakkında birçok vatandaş araştırma yapmaktadır. Cuma namazı sonrasında işleri bulunan vatandaşlar tarafından, bu hususta Cuma namazı ne kadar sürer, Cuma namazı kaç dakika sorularının yanıtı cuma günü en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma namazı kaç dakika sürer? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER?

Cuma namazı 6 rekattır ortalama 10 dakika vaaz sürmektedir. Öğle namazıyla birlikte ortalama 30 dakika sürebilir. Hutbeye göre 45 dakika ile 1 saat arasında da değişebilir.

CUMA NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman'a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu's-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

ZUHR-İ AHİR (SON ÖĞLE) NAMAZI NEDİR?

Son öğle namazı anlamına gelen Zuhr-i âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından, Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.

Sıhhat şartlarındaki ihtilaf sebebiyle Cuma namazının geçerli olmaması ihtimalinden hareketle zuhr-i ahir namazının kılınmasının gerektiğini ileri sürenler olduğu gibi, buna karşı çıkanlar da olmuştur.