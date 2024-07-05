CUMA NAMAZI NASIL KILINIYOR? 5 Temmuz Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? soruları gündeme geliyor. Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı ve Cuma namazı kaç rekat olduğu merak ediliyor. Öğle vakti, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan cuma namazı, cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazının kılınışı, önemi ve uygulanışıyla ilgili tüm detayları sizin için derledik. Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

İlk Sünnet: 4 rekat

Farz: 2 rekat

Son Sünnet: 4 rekat (Hanefi mezhebine göre) veya 2 rekat (Şafii mezhebine göre)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk Sünnet (4 Rekat):

Niyet edilerek başlar.

Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Normal namaz kılma şeklinde kılınır.

Hutbe:

İmam hutbe verir. Hutbe iki bölümden oluşur ve cemaat hutbeyi dinler. Hutbe sırasında konuşulmaz ve hutbeye dikkat edilir.

Farz (2 Rekat):

İmam ile birlikte cemaat namaza durur.

İlk rekatta Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secdeler yapılır.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Son Sünnet (4 Rekat):

Yine niyet edilerek başlar.

Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Normal namaz kılma şeklinde kılınır.

Hanefi mezhebine göre 4 rekat, Şafii mezhebine göre ise 2 rekat kılınır.

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285). İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet ve sosyal birlikteliğin simgesidir. Hutbe ile hem dini hem de sosyal konularda bilgilendirme yapılır.

Cuma namazı, farz-ı ayın olduğu için her Müslümanın imkan buldukça katılması gereken bir ibadettir.