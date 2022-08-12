Öğle namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Öğle ve Cuma namazı nasıl kılınır?

5 vakit namaz müslümanlara farzdır. Gün içerisinde sabah namazından sonra öğlen namazı vakti gelir. Peki öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Cuma namazı kimlere farzdır? Abdest nasıl alınır? Cuma namazı ve öğle namazının kılınışı hakkında merak edilenler.

Bir Cuma gününe daha gelmenin sevinci ve heyecanı ile Cuma namazı vakti için hazırlıklara başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde, Müslümanlar camileri dolduracak ve hatta birçok yerde sokaklara taşacak. Diyanet tarafından hazırlanan 29 Mayıs Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Cuma hutbesi metni ve Cuma namazı hakkında merak edilenler haberimizde.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı genellikle 10 rekat olarak kılınmaktadır. Fakat bazı kaynaklara göre Cuma namazı toplam 16 rekattır. Cuma namazı rekatları şu şekilde:

4 rekat cumanın ilk sünneti.

2 rekat cumanın farzı.

4 rekat cumanın son sünneti.

4 rekat Zuhr-i ahir namazı. ( Bu namaz öğlen namazının farzı gibi kılınır. Öğlenin farzı yerine geçtiği söylenir. )

) 2 rekat vaktin son sünneti.

ZUHR-İ AHİR NAMAZI NEDİR?

Zuhri Ahir namazı, Cuma namazının son sünnetinden sonra kılınan 4 rekatlık bir namazdır. Öğlen namazının farzı gibi kılınmaktadır. Öğle namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.

CUMA NAMAZI

ABDEST NASIL ALINIR?



Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafında abdest nasıl alınır şöyle anlatılmış; Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle namazı 4 ilk sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. 10 rekattan oluşan öğlen namazın kılınışı hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazında ilk olarak 4 sünnet kılınır.

Birinci rekatta"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için öğle namazının sünnetini kılmaya" diyerek niyet ettikten sonra Allah'u Ekber diyerek tekbir getirilir.

Sübhaneke, fatiha (fatihadan önce euzu besmele çekilir) ve zamm-ı sure okunur.

Zammı sureden sonra rüku'a eğilinir. 3 kez "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah'u Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Secdeden doğrulurken Allahu Ekber denir. İki secde arası 1 kez "Allahummağfirli verhamni vehdini ve afani verzukni" denir. Tekrar secdeye gidilir ve yeniden 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

İkinci rekata doğrulduğunuzda euzü besmele çekilir, Fatiha suresi ve Zamm-ı sure okunur.

Allahu Ekber diyerek rüku'a gidilir. Rükuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah'u Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Secdeden doğrulurken Allahu Ekber denir. İki secde arası 1 kez "Allahummağfirli verhamni vehdini ve afani verzukni" denir. Tekrar secdeye gidilir ve yeniden 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Bu sefer ayağa kalkılmaz. Oturulur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur.

Allahu Ekber diyerek "Kıyam"a geçilir.

Üçüncü rekatta euzü besmele çekilir. Fatiha suresi ve zamm-ı sure okunur.

Allah'u Ekber diyerek Rüku için eğilinir. Rükuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secde de ve iki secde arasında okunması gerekenler okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir.

Dördüncü rekatta euzü besmele çekilir, Fatiha suresi ve zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" diyerek ve Rükü'a eğilinir: 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede ve secde arasında okunması gerekenler okunur. Kaide-i ahire oturuşuna geçilir.

Burada, Ettehiyyatü, Salli Barik duaları ve Rabbena atina, Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diyerek önce sağ sonra sol omuza doğru selam verilir.

Selam verdikten sonra öğle namazının farzı için niyet edilir.

Birinci rekatta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için öğle namazının farzını kılmaya" diyerek niyet ettikten sonra Allah'u Ekber diyerek tekbir getirilir.

Sübhaneke, fatiha (fatihadan önce euzu besmele çekilir) ve zamm-ı sure okunur.

Zammı sureden sonra rüku'a eğilinir. 3 kez "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah'u Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Secdeden doğrulurken Allahu Ekber denir. İki secde arası 1 kez "Allahummağfirli verhamni vehdini ve afani verzukni" denir. Tekrar secdeye gidilir ve yeniden 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

İkinci rekata doğrulduğunuzda euzü besmele çekilir, Fatiha suresi ve Zamm-ı sure okunur.

Allahu Ekber diyerek rüku'a gidilir. Rükuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Allah'u Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Secdeden doğrulurken Allahu Ekber denir. İki secde arası 1 kez "Allahummağfirli verhamni vehdini ve afani verzukni" denir. Tekrar secdeye gidilir ve yeniden 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Bu sefer ayağa kalkılmaz. Oturulur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur.

Üçüncü rekatta euzü besmele çekilir ve sadece Fatiha suresi okunur. Allahu Ekber diyerek Rüku'a gidilir. Rükuda okunması gerekenlerden sonra doğrulup secdeye gidilir.

Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Secdeden doğrulurken Allahu Ekber denir. İki secde arası 1 kez "Allahummağfirli verhamni vehdini ve afani verzukni" denir.

Tekrar secdeye gidilir ve yeniden 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Secdeden sonra yeniden Kıyama durulur.

Dördüncü rekatta euzü besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

Allah'u Ekber diyerek, Rüku'a eğilinir ve burada okunması gerekenler okunur. Rükudan kalktıktan sonra Allah'u Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede ve secde arasında okunması gerekenlerden sonra Kaide-i Ahire oturuşuna geçilir.

Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli Barik duaları ve Rabbena atina, Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diyerek önce sağ sonra sol omuza doğru selam verilir.

Selam verdikten sonra öğle namazının son iki sünnetine geçilir.

"Niyet Ettim Allahım senin rızan için öğle namazının son iki sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir.

Subhaneke okunur ve euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı suresi de okunduktan sonra Rüku'a eğilinir.

Rükuda okunması gerekenlerden sonra doğrulup secdeye gidilir.

Secdede 3 kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Secdeden doğrulurken Allahu Ekber denir. İki secde arası 1 kez "Allahummağfirli verhamni vehdini ve afani verzukni" denir.

Tekrar secdeye gidilir ve yeniden 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Secdeden doğrulunca euzü besmele çekilir, Fatiha suresi ve zamm-ı sure okunur.

Rüku'a gidilir, sonrasında secdeye gidilir. Buralarda okunması gerekenler okunur.

Sonrasında da Allahu Ekber diyerek Kaidei Ahire oturuşuna geçilir.

Bu kısımdaEttahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek önce sağ sonra sol omuza selam verilir.

Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Amin...