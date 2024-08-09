CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Cuma namazı vakti ne zaman başlar? Cuma namazı kaç rekat, farz mı, sünnet mi? Adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? soruları gündeme geliyor. Diyanet'e göre 9 Ağustos Cuma namazı kılınışı ve Cuma namazı kaç rekat olduğu merak ediliyor. Öğle vakti, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan cuma namazı, cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazının kılınışı, önemi ve uygulanışıyla ilgili tüm detayları sizin için derledik. Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı toplamda 16 rekattır. Namazlar ve isimleri şu şekildedir:

- 4 rekat Cuma namazı ilk sünneti

- 2 rekat Cuma namazı farzı

- 4 rekat Cuma namazı son sünneti

- 4 rekat Zuhri Ahir namazı

- 2 rekat vaktin son sünneti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğlen namazı vaktinde cemaatle kılnan bir namazdır. Cuma namazı normalde 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Fakat bazı rivayetlere göre sonradan 4 rekat Zührü Ahir namazı ve 2 rekat vaktin son sünneti de kılınmaktadır. Yani cuma namazı toplamda 16 rekat olmaktadır. Zührü ahir namazı öğlen namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir. Bu bakımdan cami imamları cuma namazını toplamda 16 rekat olarak kılmaktadır.

Cuma namazı kılınışı:

İlk olarak cuma namazı ezanı okunur. Ardından cemaat ilk 4 rekatlık cumanın ilk sünnetini kılarlar.

İlk sünnetten sonra hutbe başlar. Müezzin cami içerisinde ezan okur. Ardından İmam hutbeye çıkar ve hutbesini verir.

Hutbe bittikten sonra müezzin gamet getirir ve 2 rekatlık farz namazına durulur.

2 rekat cumanın farz namazı kılındıktan sonra 4 rekatlık cumanın son sünneti kılınır.

Böylece 10 rekat cuma namazı tamamlanmış olur. Fakat cuma komple bitmiş olmuyor. 10 rekattan sonra da 4 rekat Zühri ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti mevcuttur.

Cumanın son sünnetini kıldıktan sonra 4 rekatlık Zühri ahir namazı kılınmaktadır. (Bazı görüşlere göre bu namaz öğlen namazının farzı yerine geçmektedir.)

Ardından son olarak 2 rekat vaktin son sünneti eda edilir.

Böylelikle cuma namazı toplamda 16 rekat olarak kılınmış olur. Şuanda tüm camilerimizde imamlar cuma namazını bu şekilde eda etmektedir. Zühri ahir ve vaktin son sünneti namazlarını kılmak farz değildir fakat sünnettir. Kılınması tavsiye edilmiştir.