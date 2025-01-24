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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? 24 Ocak cuma namazı niyeti nasıl yapılır?

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? 24 Ocak cuma namazı niyeti nasıl yapılır?
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Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekattan oluştuğu, her Cuma günü Müslümanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 24 Ocak Cuma namazı niyetinin nasıl yapılacağı da bu konular arasında yer alıyor. İşte detaylar!

Cuma namazı, İslam'ın önemli farz ibadetlerinden biridir ve Müslümanların topluca ibadet ettikleri özel bir namazdır. Cuma günü cemaatle kılınan bu namaz, manevi huzuru ve birlikteliği pekiştirir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi adımlar izlenmeli ve hangi dualar okunmalıdır? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? 24 Ocak cuma namazı niyeti nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı toplamda 12 rekattan oluşur. Rekatlar şu şekilde kılınır:

4 rekat sünnet: Cuma namazından önce kılınan sünnettir.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazından önce sünneti kılmaya."

Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

2 rekat farz: Hutbe tamamlandıktan sonra imamla birlikte kılınır.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama."

İmam Fatiha ve sureleri sesli okur, cemaat ise dinler ve içinden "Amin" der.

4 rekat son sünnet: Farzdan sonra kılınan sünnettir.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya."

2 rekat nafile: Son sünnetten sonra kılınır ve sevap kazanmak için tavsiye edilir.

Dua ve Tesbihat:

Namaz tamamlandıktan sonra, Allah'a hamd ederek dua edilir ve tesbihat çekilir. Tesbihat genellikle şu şekilde yapılır:

33 defa "Subhanallah"

33 defa "Elhamdülillah"

34 defa "Allahu Ekber"

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CUMA NAMAZI DUASI NASIL YAPILIR?

Cuma namazında hutbe dinlenir ve hutbeden sonra genellikle şu dua yapılabilir:

"Allah'ım! Sana hamd olsun, hamd edenlerin hamdi gibi hamd olsun. Şahidiz ki senden başka ilah yoktur. Şahidiz ki Muhammed, senin kulun ve elçindir. Ona, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ım! Bize iyilik, güzellik, başarı ve rahmet nasip et. Günahlarımızı bağışla, bizi doğru yoldan ayırma."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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