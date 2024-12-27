Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler!

Cuma namazını doğru bir şekilde yerine getirmek için, öncelikle abdest alarak camiye gidilir ve cemaatle birlikte hutbe dinlenir. "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı, bu ibadetin temel adımlarını bilmeyi gerektirir. Hutbe sonrası kılınan iki rekâtlık cuma namazı ve dört rekâtlık sünnet namazı ile ibadet tamamlanır. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır?Cuma namazı kaç rekâttır? Detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

-Namaza başlarken ilk olarak niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),

- "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1.rekat

- Sübhaneke okunur,

- Euzü-Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2.rekat

- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3.rekat

- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4.rekat

- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- Allahümme Salli okunur,

- Allahümme Barik okunur,

- Rabbena Atina okunur,

- Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

ZAMM-I SURELER