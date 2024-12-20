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Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekâttır?
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Cuma namazı, İslam dininde büyük önem taşıyan ve cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen bu özel ibadet, erkekler için farz olarak belirlenmiştir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi aşamalardan oluşur?

Cuma namazı, iki rekât farz ve hutbeyi içeren özel bir ibadet şeklidir. Bu ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmek için namazın şartlarını bilmek ve cemaatle hareket etmek gerekir. Cuma namazı kılınışı hakkında detaylı bilgiler ve adımlar bu yazıda yer alıyor. İslam dünyasında birlik ve beraberliği simgeleyen Cuma namazı, hem bireysel ibadetlerin hem de toplumsal dayanışmanın önemli bir parçasıdır. Doğru bir şekilde Cuma namazı kılmak, bu ibadetin anlamını tam anlamıyla yerine getirmek açısından önemlidir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı iki bölümden oluşur: Hutbe ve Namaz.

1. Hutbe

Cuma namazından önce imam minbere çıkar ve hutbe okur.

Hutbe, genellikle İslam'ın emir ve tavsiyelerini içeren bir konuşmadır.

Hutbe sırasında cemaat sessizce dinler, konuşulmaz ve hareket edilmez.

2. Namaz

Hutbeden sonra imam cemaate namazı kıldırır.

İki Rekat Cuma Namazı Farzı:

Birinci Rekat:

İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar.

Eller bağlanır, imam yüksek sesle Fatiha suresini ve ardından bir sure okur.

Cemaat sessizce dinler.

Rükûya gidilir, ardından secdeler yapılır.

İkinci Rekat:

İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure daha okur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Oturulur ve tahiyyat duası okunur.

İmam ve cemaat birlikte selam verir: "Esselamu Aleykum ve Rahmetullah."

3. Sünnetler

Cuma namazından önce ve sonra sünnet namazlar kılınır:

Öncesinde: 4 rekât sünnet (bazı mezheplerde bu sünnet vurgulanmaz).

Sonrasında: 4 rekât veya 2 rekât sünnet.

Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekâttır?

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı toplamda 10 rekattır. Detaylı olarak şöyle açıklanabilir:

Cuma Namazından Önce:

4 rekât ilk sünnet: Cuma namazından önce kılınır. (Hanefî mezhebine göre sünnettir.)

Cuma Namazının Farzı:

2 rekât farz: Cemaatle birlikte hutbeden sonra kılınır. Bu, Cuma namazının ana kısmıdır.

Cuma Namazından Sonra:

4 rekât son sünnet: Cuma namazından sonra kılınır.

2 rekât nafile (isteğe bağlı): Hanefî mezhebine göre bu sünnet yerine ayrıca kılınabilir.

Toplam Rekât Sayısı:

Farz: 2 rekât

Sünnet: 6 rekât (4 öncesi + 2 sonrası veya 4 sonrası)

Nafile (isteğe bağlı): 2 rekât

Eğer sünnet ve nafile namazlar kılınırsa toplamda 10 rekât olur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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