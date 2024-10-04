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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!
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Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma namazı ve kılınışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Ekim Cuma günü, Müslümanlar için özel bir gün olarak kabul edilir. Cuma namazının kılınmasıyla ilgili detaylar, camilere gidecek olanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazının kılınmasıyla ilgili önemli bilgiler, Diyanet'in resmi sayfasında açık ve detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Peki, Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? soruları gündeme geliyor. Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı ve 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat olduğu merak ediliyor. Öğle vakti, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan cuma namazı, cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazının kılınışı, önemi ve uygulanışıyla ilgili tüm detayları sizin için derledik. Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

-Namaza başlarken ilk olarak niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),

- "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1.rekat

- Sübhaneke okunur,

- Euzü-Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

2.rekat

- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3.rekat

- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

4.rekat

- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- Allahümme Salli okunur,

- Allahümme Barik okunur,

- Rabbena Atina okunur,

- Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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