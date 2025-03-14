CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 14 Mart Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık toplu ibadetin en önemli anıdır. Her hafta olduğu gibi, 14 Mart 2025 Cuma günü de camilerde cemaatle birlikte eda edilecektir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır? Ayrıca, 14 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği İstanbul ve Ankara için Cuma namazı vakitleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz. Peki, cuma namazı nasıl kılınır? 14 Mart Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati!

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğlen namazı vaktinde cemaatle kılnan bir namazdır. Cuma namazı normalde 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Fakat bazı rivayetlere göre sonradan 4 rekat Zührü Ahir namazı ve 2 rekat vaktin son sünneti de kılınmaktadır. Yani cuma namazı toplamda 16 rekat olmaktadır. Zührü ahir namazı öğlen namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir. Bu bakımdan cami imamları cuma namazını toplamda 16 rekat olarak kılmaktadır.

Cuma namazı kılınışı:

İlk olarak cuma namazı ezanı okunur. Ardından cemaat ilk 4 rekatlık cumanın ilk sünnetini kılarlar.

İlk sünnetten sonra hutbe başlar. Müezzin cami içerisinde ezan okur. Ardından İmam hutbeye çıkar ve hutbesini verir.

Hutbe bittikten sonra müezzin gamet getirir ve 2 rekatlık farz namazına durulur.

2 rekat cumanın farz namazı kılındıktan sonra 4 rekatlık cumanın son sünneti kılınır.

Böylece 10 rekat cuma namazı tamamlanmış olur. Fakat cuma komple bitmiş olmuyor. 10 rekattan sonra da 4 rekat Zühri ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti mevcuttur.

Cumanın son sünnetini kıldıktan sonra 4 rekatlık Zühri ahir namazı kılınmaktadır. (Bazı görüşlere göre bu namaz öğlen namazının farzı yerine geçmektedir.)

Ardından son olarak 2 rekat vaktin son sünneti eda edilir. Böylelikle cuma namazı toplamda 16 rekat olarak kılınmış olur. Şuanda tüm camilerimizde imamlar cuma namazını bu şekilde eda etmektedir. Zühri ahir ve vaktin son sünneti namazlarını kılmak farz değildir fakat sünnettir. Kılınması tavsiye edilmiştir.

14 MART CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği namaz vakitlerine göre, 14 Mart 2025 tarihinde bazı illerde Cuma namazı vakitleri şu şekildedir:?

İstanbul: 13:18?

Ankara: 13:03?

İzmir: 13:26?

Bursa: 13:18?

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