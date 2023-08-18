İslam dininde Cuma günü büyük bir öneme sahiptir. Cuma günü, İslam'ın kutsal kitabı olan Kuran'ın bildirdiğine göre Allah'ın yaratılışı tamamladığı ve ilk insan Hz. Adem'in yaratıldığı gün olarak kabul edilir. İşte CUMA MESAJLARI YENİ kısa, ayetli, hadisli, resimli!

Cuma günü için resimli ve anlamlı mesajlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, özenle seçilen cuma mesajlarıyla duygusal bağlarını güçlendirebilirler. Cumanın özel atmosferini yansıtan en güzel cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Müslüman aleminin önemli gününe özel CUMA MESAJLARI YENİ kısa, ayetli, hadisli, resimli!

CUMA MESAJLARI YENİ KISA 2023

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzü güldürsün."

"Hayırlı Cumalar. Sevgi ve huzurun tüm kalplere dolduğu bir gün dilerim."

"Rabbim dualarımızı kabul eylesin, yollarımızı aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun."

"Cuma günü, duaların ve dileklerin kabul olduğu mübarek bir gün. Dualarınızın geri çevrilmeyeceği bir Cuma diliyorum."

"Hayırlı Cumalar. Rabbim dualarınızı kabul etsin, yollarınızı aydınlatsın."

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim sıkıntılarınızı hafifletsin, yüzünüzü güldürsün."

"Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olduğu, huzur dolu bir Cuma diliyorum."

"Cuma günü, maneviyatın arttığı ve duaların geri çevrilmediği özel bir gündür. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim yüreğinizdeki tüm dilekleri gerçekleştirsin. Cumanız mübarek olsun."

CUMA MESAJLARI AYETLİ, HADİSLİ

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin, sıkıntılarınıza son versin."

"Hayırlı Cumalar. Rabbim huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin."

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim kapılarınızı hayra açsın, dualarınızı kabul etsin."

"Cuma günü dualarınızın en güzel şekilde kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim dualarınızı ve niyetlerinizi kabul etsin. Cumanız mübarek olsun."

"Hayırlı Cumalar. Rabbim sizi her türlü kötülükten koruyup kollasın."

"Cuma günü dualarınızın geri çevrilmeyeceği bir gün olsun. Rabbim sıkıntılarınıza son versin."

"Hayırlı Cumalar. Rabbim dualarınızı ve niyetlerinizi kabul etsin, yollarınızı açsın."

"Cuma günü, umutların tazelendiği, hataların affedildiği bir başlangıçtır. Dualarınız kabul olsun."

"Hayırlı Cumalar. Rabbim sıkıntılarınızı feraha çevirsin, dualarınızı kabul eylesin."

"Cuma günü, sevdiklerinizle bir arada olmanın ve dua etmenin güzel bir fırsatıdır. Rabbim dualarınızı kabul etsin."

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim yolunuzu aydınlatsın, dualarınızı geri çevirmesin."