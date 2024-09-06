Üye Girişi
Haberler

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları! 2024 yılı için hazırlanan kısa ve resimli cuma mesajları sizler için hazırladık. Ayetli ve dualı cuma mesajları ile sevdiklerinize anlamlı dileklerde bulunabilirsiniz. Bu özel gün için en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik.

Müslümanlar için kıymetli bir gün olan Cuma, sevdiklerimize anlamlı ve güzel mesajlar gönderme zamanıdır. Yazılı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile sevdiklerinize güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Hz. Peygamber'in Cuma günü hakkındaki sözleri ve ayetli Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte anlamlı ve güzel Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2024

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah'ım! Sana teslim olduk, sana iman ettik, sana yöneldik. Günahlarımızı bağışla, bizi dosdoğru yola ilet." (Tirmizi, Da'avat) Hayırlı Cumalar! Rabbim, hayırlı ömürler ve sağlıklı günler nasip etsin.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma günü hürmetine tüm dualarınız kabul olsun. "Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153) Hayırlı ve bereketli Cumalar dilerim.

Kalbinizden geçen her hayırlı duanın kabul olması dileğiyle… Rabbim, dualarınızı en güzel şekilde kabul etsin. "Şüphesiz Allah, iyilik edenlerle beraberdir." (Ankebut Suresi, 69) Hayırlı Cumalar!

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9)

Hayırlı Cumalar! Rabbim gönüllerimizi iman nuruyla doldursun, dualarımızı kabul eylesin.

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, bugün edilen duaları kabul eylesin, her türlü sıkıntıdan bizleri muhafaza buyursun. "Allah dilediğine hesapsız rızık verir." (Al-i İmran Suresi, 37)

Cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Allah dualarınızı kabul, kalplerinize huzur, ömrünüze bereket nasip etsin. "Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru." (Bakara Suresi, 201)

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kültür Sanat Sosyal Medya Soğuk Haber Yaşam Dini

Kritik saat 15.15! Narin'i arayan ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

Kritik saat 15.15! Ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız
İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları! NARİN NEREDE? 6 Eylül Cuma Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? CUMA NAMAZI SAATİ 6 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? (GALLER- TÜRKİYE MAÇI) 6 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı? 6-7 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi 6-7 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Orhangazi elektrik kesintisi
title