CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları!

Müslümanlar için kıymetli bir gün olan Cuma, sevdiklerimize anlamlı ve güzel mesajlar gönderme zamanıdır. Yazılı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile sevdiklerinize güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Hz. Peygamber'in Cuma günü hakkındaki sözleri ve ayetli Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte anlamlı ve güzel Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI KISA RESİMLİ 2024

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah'ım! Sana teslim olduk, sana iman ettik, sana yöneldik. Günahlarımızı bağışla, bizi dosdoğru yola ilet." (Tirmizi, Da'avat) Hayırlı Cumalar! Rabbim, hayırlı ömürler ve sağlıklı günler nasip etsin.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma günü hürmetine tüm dualarınız kabul olsun. "Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153) Hayırlı ve bereketli Cumalar dilerim.

Kalbinizden geçen her hayırlı duanın kabul olması dileğiyle… Rabbim, dualarınızı en güzel şekilde kabul etsin. "Şüphesiz Allah, iyilik edenlerle beraberdir." (Ankebut Suresi, 69) Hayırlı Cumalar!

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9)

Hayırlı Cumalar! Rabbim gönüllerimizi iman nuruyla doldursun, dualarımızı kabul eylesin.

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, bugün edilen duaları kabul eylesin, her türlü sıkıntıdan bizleri muhafaza buyursun. "Allah dilediğine hesapsız rızık verir." (Al-i İmran Suresi, 37)

Cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Allah dualarınızı kabul, kalplerinize huzur, ömrünüze bereket nasip etsin. "Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru." (Bakara Suresi, 201)

RESİMLİ CUMA MESAJLARI