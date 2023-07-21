Müslümanlar için önemli günlerden biri olan Cuma Günü'nde insanlar sevdikleriyle günün anlamını anlatan mesajlar paylaşıyor. İşte sevdikleriniz paylaşabilmeniz için Cuma mesajları resimli 2023 yeni! Dualı, ayetli, gifli, yazılı Cuma mesajları 2023! En güzel Cuma mesajları

İslam'da Cuma gününe ayrı bir önem veriliyor. Bunun bilincinde olan Müslümanlar da her Cuma günü sevdikleriyle, akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla anlamlı mesajlar paylaşıyorlar. İşte sevdikleriniz paylaşabilmeniz için Cuma mesajları resimli 2023 yeni! Dualı, ayetli, gifli, yazılı Cuma mesajları 2023! En güzel Cuma mesajları

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ

Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi 159) Cumamız mübarek olsun.

Namazda safları iyi doğrultunuz, yani bir hizâda ve muntazam tutunuz." (Hadis-i Şerif ) Cumamız mübarek olsun.

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Hadis-i Şerif ) Cumamız hayırlara vesile olsun.

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif ) Cumamız mübarek olsun

DUALI, AYETLİ, GİFLİ, YAZILI CUMA MESAJLARI 2023

Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. (Enbiyâ Suresi 110)

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Hadis-i Şerif ) Bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter (Hadis-i Şerif ) Yâ Rabb dularımızı kabul eyle. Hayırlı cumalar dilerim.