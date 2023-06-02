Müslümanlar için önemli günlerden biri olan Cuma Günü'nde insanlar sevdikleriyle günün anlamını anlatan mesajlar paylaşıyor. İşte sevdikleriniz paylaşabilmeniz için Cuma mesajları resimli 2023 yeni! Dualı, ayetli, gifli, yazılı Cuma mesajları 2023! En güzel Cuma mesajları

İslam'da Cuma gününe ayrı bir önem veriliyor. Bunun bilincinde olan Müslümanlar da her Cuma günü sevdikleriyle, akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla anlamlı mesajlar paylaşıyorlar. İşte sevdikleriniz paylaşabilmeniz için Cuma mesajları resimli 2023 yeni! Dualı, ayetli, gifli, yazılı Cuma mesajları 2023! En güzel Cuma mesajları

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 YENİ

Mümin kimseye lanet etmek, onu öldürmek gibidir. Her kim, mümin bir kimseyi küfürle itham ederse, onu öldürmüş gibidir. Kim kendisini herhangi bir şeyle keserse, kıyamet gününde, o şeyle kesilir (Hadis-i Şerif) Cumanız hayırlara vesile olsun.

Kim hakkı olmadığı halde başkasına ait bir toprak parçasını gasp ederse kıyamet günü o yerin yedi kat toprağı o kişinin sırtına yüklenir. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün şerefini tanımayan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek, ettiğimiz dualar kabul olsun.

Sadaka malı eksiltmez. Bir kul başkalarını affederse Allah onun şerefini artırır. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

DUALI, AYETLİ, GİFLİ, YAZILI CUMA MESAJLARI 2023

Zulümden sakının; zira zulüm kıyamet gününde zülumat(karanlık)tır. Cimrilikten sakının; zira cimrilik sizden öncekileri helak etti; onları kanlarını dökmeye ve haramları helal saymaya sevk etti. (Hadis-i Şerif) Cumanız hayırlara vesile olsun, ettiğimiz dualar kabul olsun.

Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve malı geri döner; ameli ise kalır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek, ettiğimiz dualar kabul olsun.

EN YENİ CUMA MESAJLARI 2023, RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Allah; gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için gece elini açar ve gece günah işleyenin tevbe etmesi için de gündüz elini açar. Bu, güneşin batıdan doğmasına kadar devam eder. (Hadis-i Şerif) Cumanız hayırlara vesile olsun.

Kim Allah yolunda bir gaziyi teçhiz ederse gaza etmiş olur ve kim bir gazinin ailesine bakarsa, yine gaza etmiş olur. Cumamız mübarek, ettiğimiz dualar kabul olsun.