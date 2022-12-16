İslam alemi, haftalık bayram olarak kabul edilen cuma gününde sevdiklerinin cumasını tebrik etmek istiyor. Cuma gününü resimli, yazılı cuma günü tebrik mesajları ile kutlayabilir. Peki, CUMA MESAJLARI kısa, uzun, en güzel! 18 Kasım farklı, yeni resimli, dualı Cuma mesajları neler?

Cuma mesajları ve sözleri, İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajlarını Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ve SMS yoluyla paylaşıyor. Peki, CUMA MESAJLARI kısa, uzun, en güzel! 18 Kasım farklı, yeni resimli, dualı Cuma mesajları neler? İşte detaylar haberimizde...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. (Müslim, Cuma 40)

Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.