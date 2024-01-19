Müslümanların kutsal günü olan Cuma günü, sevdiklerimize Cuma mesajları yolladığımız, ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz bir gündür. Siz de sevdiklerinizin Cuma gününü kutlamak ve onları hatırladığınızı anlamlı Cuma mesajları yollayarak gösterebilirsiniz. Müslüman aleminin özel ve bereketli günü olan Cuma, duaların kabul olduğuna inanılır. Her hafta bu özel gün, sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler için bir fırsattır. İşte CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı!

CUMA MESAJLARI EN GÜZEL 2024

-Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

-Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

-Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

-Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Bu mübarek gün vesilesiyle, sevdiklerinizle paylaştığınız güzelliklerin arttığı, yüzlerinizin tebessümle dolup taştığı bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Rabbim bize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Dualarımızı kabul eylesin, hayırlı işlerimize bereket katsın.

Cumanın bereketini ve feyzini kalplerimize taşıyarak, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada olalım. Günahlarımızı affettirsin, yolumuzu aydınlatsın, yüzümüze tebessüm koysun. Dualarımızın kabul olması ve bütün müminlerin gönlündeki umutların gerçekleşmesi dileğiyle, herkese hayırlı Cumalar dilerim."

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

"Cuma'nın bereketiyle dolu bu günü, merhamet ve iyilikle geçirmenin anlamını düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlığımızı hatırlatmak için fırsatlar sunsun."

"Cuma, bağışlamanın ve affediciliğin sembolüdür. Hem Rabbimizden hem de insanlardan mağfiret dileyerek, kalbimizi arındırmanın önemini hatırlıyoruz."

"Cuma'nın güzelliklerini etrafımızdaki insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. İyilik ve sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

Cuma günü, kalbimizin en derin köşesinden gelen duygularla Allah'a yönelme zamanıdır. Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve lütfuna en çok muhtaç olduğumuz anlardan biridir. Dualarımızı samimiyetle yükselttiğimiz bu gün, tüm haftanın yorgunluğunu ve sıkıntısını üzerimizden atma fırsatı sunar.

Cuma namazı, camilerin dolup taştığı, kardeşlik ve dayanışmanın zirveye çıktığı anlardır. Sırtımızı dünya telaşlarına dönüp, yüzümüzü Rahman'a çevirme zamanıdır. O kutsal anlarda, yalnızca O'na yöneliriz. Dualarımızda sevdiklerimiz, dertliler, hastalar ve tüm insanlık için en güzel dilekleri sunarız.