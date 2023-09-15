Cuma mesajları: En güzel ve en anlamlı cuma mesajları! Whatsapp, Instagram kısa ve öz cuma mesajları

Cuma günü, İslam aleminde büyük öneme sahiptir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde de cuma gününün değeri vurgulanmaktadır. Müslümanlar için bayram havasında bir gün olan cuma, camilerde cemaatle kılınan cuma namazı ve dinlenen hutbelerle idrak edilir. Yazılı, resimli ve sözlü olarak iletilen hayırlı cuma mesajları, sevdiklerin kalplerini ısıtmak ve dualarını eksik etmemek için önemlidir. İşte, uzun ve anlamlı cuma sözleri, kısa ve öz cuma mesajları...

Her Cuma, kalplerimizdeki sevgi ve saygıyı sevdiklerimize ulaştırmak için özel bir fırsattır. İslam dünyasında Cuma günü, duaların, ibadetlerin ve hayırlı dileklerin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bu kutsal günü daha da anlamlı kılmak için sevdiklerimize göndereceğimiz Cuma mesajları, içtenlik ve samimiyetin ifadesidir. Peki uzun ve anlamlı cuma sözleri nelerdir? Kısa ve öz cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? İşte detaylar…

UZUN VE ANLAMLI CUMA SÖZLERİ

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun… Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları ekleyenlerden eyle bizi. Hayırlı Cumalar

Hakkımızda her şeyin hayırlısını ver Allah'ım. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

"Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap..." (Tirmizî, "De'avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed'ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381) Hayırlı cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Gönüller bir olsun, dargınlıklar son bulsun. Hayırlı Cumalar.

Bugün yürekler sevinçten, gözler nurdan, yüzler gülüşlerden oluşsun. Cumanız mübarek olsun.

Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Kalpleriniz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Gözyaşlarımızı dinmek, yüzlerimizi ak etmek, dualarımızı kabul etmek, günahlarımızı affetmek ve kalplerimizi nurlandırmak için yine Sana geldik. Hayırlı Cumalar.

KISA VE ANLAMLI CUMA SÖZLERİ