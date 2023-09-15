Cuma mesajları: En güzel ve en anlamlı cuma mesajları! Whatsapp, Instagram kısa ve öz cuma mesajları
Cuma günü, İslam aleminde büyük öneme sahiptir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde de cuma gününün değeri vurgulanmaktadır. Müslümanlar için bayram havasında bir gün olan cuma, camilerde cemaatle kılınan cuma namazı ve dinlenen hutbelerle idrak edilir. Yazılı, resimli ve sözlü olarak iletilen hayırlı cuma mesajları, sevdiklerin kalplerini ısıtmak ve dualarını eksik etmemek için önemlidir. İşte, uzun ve anlamlı cuma sözleri, kısa ve öz cuma mesajları...
Her Cuma, kalplerimizdeki sevgi ve saygıyı sevdiklerimize ulaştırmak için özel bir fırsattır. İslam dünyasında Cuma günü, duaların, ibadetlerin ve hayırlı dileklerin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bu kutsal günü daha da anlamlı kılmak için sevdiklerimize göndereceğimiz Cuma mesajları, içtenlik ve samimiyetin ifadesidir. Peki uzun ve anlamlı cuma sözleri nelerdir? Kısa ve öz cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? İşte detaylar…
UZUN VE ANLAMLI CUMA SÖZLERİ
- Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar
- Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun… Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları ekleyenlerden eyle bizi. Hayırlı Cumalar
- Hakkımızda her şeyin hayırlısını ver Allah'ım. Amin! Hayırlı Cumalar.
- Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
- Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
- "Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap..." (Tirmizî, "De'avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed'ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381) Hayırlı cumalar.
- Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
- Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.
- Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek nasip eyle. Hayırlı Cumalar.
- Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Gönüller bir olsun, dargınlıklar son bulsun. Hayırlı Cumalar.
- Bugün yürekler sevinçten, gözler nurdan, yüzler gülüşlerden oluşsun. Cumanız mübarek olsun.
- Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Kalpleriniz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar.
- Ya Rabbi! Gözyaşlarımızı dinmek, yüzlerimizi ak etmek, dualarımızı kabul etmek, günahlarımızı affetmek ve kalplerimizi nurlandırmak için yine Sana geldik. Hayırlı Cumalar.
KISA VE ANLAMLI CUMA SÖZLERİ
- Cuma gününün bereketi ve güzellikleri üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!
- Allah'ın rahmeti ve mağfireti sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
- Dualarınızın kabul, günahlarınızın af olduğu bir Cuma diliyorum.
- Rabbim size huzur ve mutluluk versin. Cumamız mübarek olsun.
- Gönülleriniz ferah, yüzünüz aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar!
- Cuma günü, affın, merhametin ve bereketin en yoğun olduğu gündür.
- Kalplerimiz imanla dolu, yüzlerimiz tebessümle açılsın. Cumanız mübarek olsun.
- Cuma günü dualarınızın geri çevrilmediği müstesna bir gündür.
- Yüreğiniz nur, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar!
- Rabbim sizi daima hidayet üzere tutup, doğru yola iletsin. Cumanız mübarek olsun.
- Dualarımızın Cuma'nın feyzine erdiği, dileklerimizin kabul olduğu bir gün olsun.
- Allah'ın rahmeti ve lütfu üzerinize olsun. Cuma'nız mübarek olsun.
- Rabbim dualarınızı kabul etsin, sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı Cumalar!
- Cuma, günahların affedildiği, duaların geri çevrilmediği mübarek bir gündür.
- Allah'a emanet olun, Cuma gününüz hayırlı ve bereketli geçsin.
- Dargınlıklar son bulsun, sevgiyle kucaklaşsın herkes. Hayırlı Cumalar!
- Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun, yüreğiniz huzurla dolsun.
- Cuma günü yapılan duaların geri çevrilmeyeceğine inanın, Rabbim sizi boş çevirmez.
- Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi hiç eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.
- Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!
- Cuma günü, umutların yeşerdiği, duaların kabul olduğu bir gündür.
- Rabbim bize huzur ve sağlık nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.
- Gönüllerdeki dualar, dudaklara değmeden kabul olsun. Hayırlı Cumalar!
- Cumanız mübarek olsun, dualarınız geri çevrilmesin.
- Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, yüzünüzü güldürsün. Hayırlı Cumalar!
- Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.
- Dualarınızın Cuma'yla bütünleştiği bir gün diliyorum. Hayırlı Cumalar!
- Allah'ın nuru kalbinizi aydınlatsın, Cumanız mübarek olsun.
- Cuma günü yapılan hayırlı dualar kabul olur. Hayırlı Cumalar!
- Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzü ak etsin. Cumanız mübarek olsun.
- Cuma, umutların tazelendiği, duaların kabul edildiği güzel bir gündür.
- Allah'ın lütfu ve merhameti size her zaman yetişsin. Cumanız mübarek olsun.
- Cumanız hayırlı, yüreğiniz sevgi dolu olsun. Hayırlı Cumalar!
- Rabbim size sağlık, afiyet ve huzur versin. Cumanız mübarek olsun.
- Dualarınızın kabul olduğu bir Cuma diliyorum. Hayırlı Cumalar!
- Allah'ın inayeti ve bereketi sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
- Rabbim tüm dualarınızı gerçekleştirsin, sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı Cumalar!
- Kalplerimiz nur, yüzlerimiz güler olsun. Cumanız mübarek olsun.
- Cuma günü, yorgunlukların son bulduğu, duaların kabul olduğu bir gündür.
- Allah'ın rahmeti size her an eşlik etsin. Cumanız mübarek olsun.
- Rabbim yüzünüzü her daim ak etsin, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!
- Cumanız mübarek olsun, dilekleriniz gerçek olsun.
- Allah'ın lütfu ve inayeti her daim sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
- Dualarınızın ve niyetlerinizin Cuma ile bütünleştiği bir gün diliyorum.
- Cuma günü bereketi ve huzuru yüreğinizde hissedin. Hayırlı Cumalar!
- Allah sizi her türlü kötülükten muhafaza etsin. Cumanız mübarek olsun.
- Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzü güldürsün. Hayırlı Cumalar!
- Cuma gününün feyzinden nasiplenin, dualarınızın geri çevrilmeyeceği bir gün olsun.
- Allah'ın rahmeti ve merhameti size daima yetişsin. Cumanız mübarek olsun.