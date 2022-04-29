Cuma mesajları, En güzel, anlamlı, kısa ve ayetli Cuma mesajları, 2022 Cuma mesajları!

Cuma gününün gelişinin mutluluğu daha perşembe gününün gece saatlerinde başlar. İçlerinde kılacakları namazın mutluluğu ve sevinci yeşerir. Müslüman vatandaşlar yakjınlarında olamayan akrabaları ve sevdikleri için Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya uygulamarından birbirlerine Cuma mesajları atarlar. Bizde sizler için en güzel, anlamlı, kısa ve ayetli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte detaylar.

CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam'ın yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar.

Gününüz nurlu, nefesiniz huzur dolu, sağlıklı ve sıhhatli iman dolu, sabrınız bol şükrünüz daim olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Kalbimiz imana, gönlümüz İslama, dilimiz Kur-an'a, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. "Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi! Nefsime değil, Seccademe köle et beni… Amin! Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey Allah'ım! Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Dostlarımızın bizlere en büyük hediyesi dualarıdır. Günlerin en güzel ve duaların birleşip gökyüzünü deldiği mübarek Cuma gününüz hayırlı olsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

2022 CUMA MESAJLARI

Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Hayırlı cumalar!

Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşire, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Hayırlı Cumalar. Dua ile…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Cuma günü, günlerin en kıymetlisi Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir cumamız mübarek olsun inşallah.

All?h'ım, nerede kin v?rs?, or?y? sevgi götürme gücünü ver bize. All?h'ım, nerede d?rılm? v?rs?, or?y? b?rış götürme gücünü ver bize. All?h'ım, nerede ink?r v?rs?, or?y? im?n götürme gücünü ver bize. All?h'ım, nerede umutsuzluk v?rs?, or?y? umut götürme gücünü ver bize. All?h'ım, nerede k?r?nlık v?rs?, or?y? ?ydınlık götürme gücünü ver bize. H?yırlı nurlu, bereketli cum?l?r.

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevla'm. Hayırlı Cuma'lar.

Allah'ım beni sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak sevgiyle rızıklandır. Hayırlı Cumalar

Bir selam, herkese edilir. Cuma günlerinin hayırlı vesilelere selamlar ve dualar ile birleşip Allahın huzuruna erişmesi dileği ile hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. (Müslim, İman, 62, 38) Ümmet-i İslam'ın Cuması Mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

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