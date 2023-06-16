Duygularını birbiri ile paylaşmak isteyen Müslümanlar bunun için birçok Kısa, resimli, ayetli, anlamlı Cuma mesajlarını sevdiklerine internet üzerinden gönderiyor. İşte sevdikleriniz paylaşabilmeniz için Cuma mesajları 2023! Kısa, resimli, ayetli, anlamlı Cuma mesajları! En yeni, en sevilen Cuma mesajları güncel!

Cuma gününün gelmesi ile birlikte arama motorların en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu Cuma gününü anlamlı, en şık, resimli, hadisli, kısa ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle kutlayın. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte sevdikleriniz paylaşabilmeniz için Cuma mesajları 2023! Kısa, resimli, ayetli, anlamlı Cuma mesajları! En yeni, en sevilen Cuma mesajları güncel!

CUMA MESAJLARI 2023

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

En güzel anlamlı cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Mayıs özel resimli cuma mesajları: Hayırlı Cumalar ....

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar...

KISA, RESİMLİ, AYETLİ, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

EN YENİ, EN SEVİLEN CUMA MESAJLARI GÜNCEL

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısındaordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.