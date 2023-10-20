CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!

Cuma günlerinde duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmak adına En güzel Cuma mesajlarını tercih etmekteyiz. En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları bu nedenle İnstagram, Facebook üzerinde Ayetli, resimli olarak paylaşılmakta. İşte, En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!

En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları ile farklı platformlar üzerinden Cuma gününü coşku ve sevinçle karşılıyoruz. Resimli, kısa, ayetli Cuma mesajları duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmamıza yardımcı olan mesajlardır. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI 2023

"Ruhun derinliklerinden yükselen sessizliğin ve huşunun eşlik ettiği bir cuma sabahında, kalbimiz dualarla dolup taşıyor. Rabbimize şükürler olsun ki, yine cuma vakti geldi. Bugün, sevgi ve birlikteliğin buluştuğu camilerimizde, saf bir gönülle diz çöküyoruz. İçimizdeki huzur, Cuma'nın bereketiyle bütünleşiyor. Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir Cuma diliyorum."

"Cuma, umutların yeşerdiği bir gün. Dualarımızın kabul edildiği, yüreklerimizin huzura erdiği anlar için Rabbimize şükrediyoruz. Umudu tazeleyen bu günün bereketi üzerimize olsun."

Cuma gününün huzuru ve bereketi üzerinize olsun. Bugün, kalbimizdeki samimiyetle Allah'a yöneliyor, O'nun rahmetini ve lütfunu diliyoruz. Cuma, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, dualarımızı yükselttiğimiz mübarek bir gün. Rabbimizden dileğimiz, hayatımızı güzelliklerle süslemesi ve bizi doğru yolda ilerletmesidir. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

"Cuma'nın bereketiyle dolu bu günü, merhamet ve iyilikle geçirmenin anlamını düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlığımızı hatırlatmak için fırsatlar sunsun."

"Cuma, bağışlamanın ve affediciliğin sembolüdür. Hem Rabbimizden hem de insanlardan mağfiret dileyerek, kalbimizi arındırmanın önemini hatırlıyoruz."

"Cuma'nın güzelliklerini etrafımızdaki insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. İyilik ve sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

Cuma günü, kalbimizin en derin köşesinden gelen duygularla Allah'a yönelme zamanıdır. Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve lütfuna en çok muhtaç olduğumuz anlardan biridir. Dualarımızı samimiyetle yükselttiğimiz bu gün, tüm haftanın yorgunluğunu ve sıkıntısını üzerimizden atma fırsatı sunar.

Cuma namazı, camilerin dolup taştığı, kardeşlik ve dayanışmanın zirveye çıktığı anlardır. Sırtımızı dünya telaşlarına dönüp, yüzümüzü Rahman'a çevirme zamanıdır. O kutsal anlarda, yalnızca O'na yöneliriz. Dualarımızda sevdiklerimiz, dertliler, hastalar ve tüm insanlık için en güzel dilekleri sunarız.

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

EN İYİ, KISA, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma günü, kalbimizin en derin köşesinden gelen duygularla Allah'a yönelme zamanıdır. Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve lütfuna en çok muhtaç olduğumuz anlardan biridir. Dualarımızı samimiyetle yükselttiğimiz bu gün, tüm haftanın yorgunluğunu ve sıkıntısını üzerimizden atma fırsatı sunar.

Cuma namazı, camilerin dolup taştığı, kardeşlik ve dayanışmanın zirveye çıktığı anlardır. Sırtımızı dünya telaşlarına dönüp, yüzümüzü Rahman'a çevirme zamanıdır. O kutsal anlarda, yalnızca O'na yöneliriz. Dualarımızda sevdiklerimiz, dertliler, hastalar ve tüm insanlık için en güzel dilekleri sunarız.

Bu Cuma, yine bir fırsattır; geçmişteki hatalarımızı telafi etme, geleceğe umutla bakma ve şükran dolu bir kalple Allah'a yaklaşma fırsatıdır. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul görsün.

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

Bu Cuma da bir fırsattır; geçmişteki hatalardan ders alarak, geleceğe umutla bakma ve her anlamda daha iyi bir insan olma çabasıdır. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul ve makbul olsun.

İNSTAGRAM, FACEBOOK CUMA MESAJLARI

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Cuma günü, kalbimizin coşkusuyla ve ruhumuzun derinliğiyle Allah'ın huzurunda eğildiğimiz anlardır. Bu mübarek gün, dualarımızı samimiyetle yükselttiğimiz, tövbe ve yakarışlarımızı en içten şekilde sunduğumuz zamanlardır. Cuma, bir başka güzellik ve maneviyatla dolu; çünkü o gün, semaların aralandığı, meleklerin saf saf dizildiği anlardır.

Camilerin içi imanla dolar, saf saf dizilen cemaatle birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilenir. O anlarda, farklı yaşlardan, mesleklerden ve geçmişlerden gelen insanlar, tek bir amaç etrafında bir araya gelir: Allah'a kulluk etmek ve O'na yakın olmak.

Cuma, haftanın yorgunluğunu üzerimizden atıp huzura kavuşma günüdür. Dualarımızda, sevdiklerimizin ve tüm insanlığın hayrı için en içten temennileri dillendiririz. Rabbimizden af ve mağfiret dilemek için en güzel fırsattır.

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.