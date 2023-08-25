CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!

Cuma günlerinde duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmak adına En güzel Cuma mesajlarını tercih etmekteyiz. En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları bu nedenle İnstagram, Facebook üzerinde Ayetli, resimli olarak paylaşılmakta. İşte, En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!

En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları ile farklı platformlar üzerinden Cuma gününü coşku ve sevinçle karşılıyoruz. Resimli, kısa, ayetli Cuma mesajları duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmamıza yardımcı olan mesajlardır. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI 2023

"Ruhun derinliklerinden yükselen sessizliğin ve huşunun eşlik ettiği bir cuma sabahında, kalbimiz dualarla dolup taşıyor. Rabbimize şükürler olsun ki, yine cuma vakti geldi. Bugün, sevgi ve birlikteliğin buluştuğu camilerimizde, saf bir gönülle diz çöküyoruz. İçimizdeki huzur, Cuma'nın bereketiyle bütünleşiyor. Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir Cuma diliyorum."

"Cuma, umutların yeşerdiği bir gün. Dualarımızın kabul edildiği, yüreklerimizin huzura erdiği anlar için Rabbimize şükrediyoruz. Umudu tazeleyen bu günün bereketi üzerimize olsun."

"Cuma'nın bereketiyle dolu bu günü, merhamet ve iyilikle geçirmenin anlamını düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlığımızı hatırlatmak için fırsatlar sunsun."

"Cuma, bağışlamanın ve affediciliğin sembolüdür. Hem Rabbimizden hem de insanlardan mağfiret dileyerek, kalbimizi arındırmanın önemini hatırlıyoruz."

"Cuma'nın güzelliklerini etrafımızdaki insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. İyilik ve sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

EN İYİ, KISA, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu vekahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

İNSTAGRAM, FACEBOOK CUMA MESAJLARI

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.