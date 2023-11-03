Müslümanlar için büyük önem arz eden Cuma günü ile bayram namazı bugün denk geliyor. Bu nedenle manevi olarak oldukça büyük bir öneme sahip olan bugün, Cuma mesajları ile Müslümanlar duygularını paylaşıyor. İşte En güzel, en iyi, anlamlı Cuma mesajları! Facebook, Whatsapp, İnstagram en iyi, kısa Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, en iyi, anlamlı Cuma mesajları! Facebook, Whatsapp, İnstagram en iyi, kısa Cuma mesajları!

Cuma gününü anlamlı, en şık, resimli, hadisli, kısa ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle kutlayın. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz. İşte En güzel, en iyi, anlamlı Cuma mesajları! Facebook, Whatsapp, İnstagram en iyi, kısa Cuma mesajları!

CUMA MESAJLARI 2023

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Mâhiyetimiz duâ olmâlı Evvelâ ellerden önce yürekler âçılmâlı. Hâyırlı Nurlu Cumâlâr.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Rabbimiz, dualarımızı Cuma günü kabul etsin.

Cuma gününü ibadetle geçirerek manevi huzura ulaşalım.

Cuma, haftanın en kutsal günüdür, değerini bilmeliyiz.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Bugün dualarımızı eksik etmeyelim, Cuma günü dualarımız kabul olur.

Bugün Cuma, sevdiklerimize selam göndermek için güzel bir gün.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

uma günü, günahlarından arınma ve tövbe etme günüdür.

Cuma namazı, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.

Cuma günü, cömertlikte bulunmak ve sadaka vermek de çok faziletli bir davranıştır.

Cuma günü, İslam'ın beş şartından biri olan namazı hatırlatır.

Cuma gününün bereketi üzerimize olsun, hayırlı namazlar.

Cuma günü, dualarımızı kabul eden Allah'a daha yakın olduğumuz bir gündür.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.