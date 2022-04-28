Cuma İçten kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cuma İçten hayatı ve biyografisi

Cuma İçten kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Selamet Partisi geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu olarak 1973 yılında Diyarbakır'da doğan Cuma İçten; Başarılı eğitim hayatını, Uluslararası Dış Ticaret alanında Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır. Cuma İçten kaç yaşında, nereli? İşte, Cuma İçten hayatı ve biyografisi

CUMA İÇTEN KİMDİR?

Kurucusu olduğu birçok vakıf ve derneklerde başkanlık, yönetim kurulu üyelikleri yapmış ve İstanbul-Kadıköy'de 1993 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları ile siyasi hayata adım atmıştır. Siyasetin her alanında aldığı görevleri başarıyla yerine getiren Cuma İçten sırasıyla; İstanbul Ak Parti Eminönü Kurucu Başkan Yardımcılığı, Fatih İlçe Başkan yardımcılığı, İstanbul Fatih Belediyesi Meclis Üyeliği, Meclis Grup Başkanlığı'nda bulunmuş ve nihayetinde 2011 yılında ise Diyarbakır'dan 24. Dönem milletvekili seçilmiş.

İçten, parlamenter olduğu süreçte o dönem mensubu olduğu siyasi partinin genel merkezinde 5 yıl Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı (SİHİB), TBMM İçişleri Komisyon Üyeliği, TBMM Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Geçmişte "Yeni Medeniyet Stratejik Düşünce" Platformu Genel Başkanlığını yürütmüş olan Cuma İçten; Siyasi platformlar, gençlik yapılanmaları, iş insanları, ekonomi, spor, kültür-sanat, eğitim, uluslararası yardım kuruluşları, yöresel dernekler, vakıflar ve onlarca STK'nın da kuruluşlarında aktif görevler almıştır. Bu oluşum ve platformların birçoğunda Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

12 Aralık 2019 itibari ile "GELECEK PARTİ"nin Kurucular Kurulu, ve sonrasında Parti yönetim kurulu üyesi oldu, Aynı yıl Gençlik ve spor Politikalar izleme kurulu Başkanlığını 2020 yılı sonuna kadar sürdürdü. Şu anda aktif olarak; Parti yönetim kurulu ( PYK), Parti Danışma kurulu ( PDK), Gelecek partisi Teşkilat Başkan Yardımcılığı (Marmara bölgesi) ve Genel başkan sayın "Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun siyasi danışmalığını yapmaktadır."

Siyasette tekrar aktif rol alması nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerinden ve Ticari faaliyetlerinden ayrılan İçten, evli ve dört çocuk babasıdır.

EĞİTİM DURUMU

• Diyarbakır Namık Kemal İlköğretim Okulu

• Diyarbakır Ali Emiri Ortaokulu

• Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi

• ABD Newport International Üniversitesi İşletme Bölümü

• ABD Newport International Ünv. Uluslararası Dış Ticaret Alanında Yüksek Lisans

İŞ HAYATI

• 1960 Yılında kurulmuş Av Spor ve Savunma sanayisine hizmet eden aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 1992-2009

• Diyarbakır'da eğitim alanında hizmet veren dershane ve okulların Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2000-2011

• Bilişim ve bilgi güvenliği alanında hizmet veren firmanın Yönetim Kurulu Bşk. yaptı. 2010-2011

• 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilince tüm ticari faaliyetlerini devrederek ticareti bıraktı. 2011

• Farklı alanlara ilişkin uluslararası dış ticarette bulundu. 2015 - 2017

• Gayrimenkul alanlarına ilişkin ticari faaliyetlerde bulundu. 2015 - 2017

• İstanbul'da mesleki liselerinde içinde olduğu farklı markalarda ÖZEL OKULLAR kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü daha sonra işletmeleri devrederek bu alandan çekildi. 2016-2019

• Turizm alanına ilişkin ticari faaliyette bulunan bir işletmenin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve özel şirketlerin teşvik, hibe, yeterlilik belgeleri, üretim standartları, maliyetlerin azaltılması, kurumsal yapıların oluşmasına ilişkin danışmanlık hizmeti veren bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2017- 2019

Tekrar aktif siyaset içerisinde resmi görev alması sebebi ile tüm ticari faaliyetlerden çekilmiştir.

SİYASİ FAALİYETLER

• İstanbul / Kadıköy Milli Gençlik Vakfı. 1993-1996

• İstanbul / Kadıköy Refah Partisi Gençlik Kolları Yönetimi. 1993-1996

• İstanbul / Eminönü Ak Parti Tanıtım Medyadan Sorumlu Kurucu Başkan Yardımcısı. 2001-2004

• İstanbul / Fatih Belediyesi Meclis Üyesi. 2004- 2007

• İstanbul / Fatih Belediyesi Meclis Grup Başkanı. 2005-2007

• İstanbul / Fatih Ak Parti İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yrd. 2005-2007

• 23. Dönem genel seçimlerinde Diyarbakır'da yapılan temayül yoklamasında dördüncü. 2007

• 24. Dönem genel seçimlerinde Diyarbakır'da yapılan temayül yoklamasında birinci oldu. 2011

• 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak TBMM'de Parlamenterlik. 2011- 2015

• TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Alt Komisyonlarda Sözcülük. 2011-2015

• TBMM Savunma Komisyonu Üyeliği. 2011-2015

• TBMM Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanununun (Çözüm Süreci) sözcülüğü. 2014

• Ak Parti Genel Merkez Teşkilat başkanlığı bölge Koordinatörü. 2011-2012

• Ak Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler (SİHİB) Başkan Yardımcısı. 2012-2015

• Haftalık "AK SİYASET" dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği. 2013-2015

• 24. Dönem Milletvekilliği döneminde 17 ülke 50 ilde panellerde seminerlerde konferanslarda konuşmacı olarak katıldı. 2011-2015

• 24. Dönem milletvekilliği süresince genel merkez AKBİS sistemi verilerine göre Doğu ve Güneydoğuda en çok faaliyette bulunan milletvekili oldu. 2011 – 2015

• 7 haziran ve 1 kasım 2015 genel seçimler, 24 haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Genel Seçimlerinde, milletvekili ve resmi görevi olmamasına rağmen 20 ülke 50 ilde seçim çalışmalarını yürüttü. 2015-2018

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile ilgili 4 ülkede 32 ilde konferanslarda konuşmacı. 2017

• 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin farklı illerde 44 programa katıldı ve demokrasi nöbetlerinde konuşmacı olarak bulundu. 2016

• GELECEK Partisi'nin kurulma aşamasında yer alarak kurucular kurulu, Parti yönetim kurulu (PYK) üyesi oldu. 2019 - 2020

• Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikaları (PİK) Başkanlığını yaptı. 2019-2020

• Gelecek partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ( Marmara Bölgesi ) 2019 –

• Gelecek Partisi birinci olağan kongresinde "Parti yönetime" (PYK) seçildi. 2020 –

• Gelecek partisi DANIŞMA KURULUNDA (PDK) "İç denetim danışma kurulu" üyeliğini yapmaktadır. 2020 -

• Gelecek Partisi genel başkanı Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU'nun siyasi danışmanlığını yapmaktadır. 2020 –

• Başta Ortadoğu olmak üzere; Suriye, Irak meseleleri, Kürt meselesi, siyasi konular ve gündeme ilişkin Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği panellerde konuşmacı olarak katıldı halen de bu misyonu sürdürmektedir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

• Davet Eğitim kültür ve Kardeşlik Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi. 1993-1996

• İstanbul Fatih Karagümrük Spor Kulübünde bir dönem As Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliği başkan yardımcısı. 2005-2008

• Hasankeyf Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı. 2005-2011

• Av Spor ve Savunma Sanayisi ve üretici firmaların üye olduğu SİSİAD'ın başkan yardımcılığı. 1996-2006

• Savunma sanayisi iş insanlarının bir araya geldiği SUSASD'ın Genel Başkanlığını yürüttü.2006-10

• Kültürlü Gençlik Derneği'nin Başkan Yardımcılığı. 2008-2011

• Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın "Demokratik açılım ve Referandum ile ilgili çalışmalarında" Diyarbakır temsilciliği. 2009-2011

• Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı. 2009-2011

• Fatih Eminönü Sanayici ve iş Adamları Derneği FESİAD'ın Kurucu Başkan Yardımcısı. 2009-2011

• Diyarbakır Gönül Köprüsü Derneği İstanbul Temsilcisi. 2009-2011

• Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkan Yardımcısı. 2010-2017

• Yeni Medeniyet Stratejik Düşünce Hareketi Kurucusu, Platform Başkanı. 2015-2018

• Hak Adalet ve Kardeşlik Gençlik derneği (HAK-GENÇ) Başkan Yardımcısı. 2015-2017

• Kamu statüsündeki Mahalli İdareler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. 2017-2018

• Asrın Yardımlaşma Derneği (ASYAAD) Yüksek istişare kurulu başkanı. 2015-2019

• İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Yüksek İstişare Krl. Bşk. 2017-2019

• Diyarbekir'i İnşa Edenler Derneği (DİEDER) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. 2017-2019

• Diriliş Gençlik Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. 2017-2019

• Akil Gençler Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. 2013-2019

• Fatih Eminönü Sanayici ve İş Adamları Derneği (FESİAD) Yüksek İstişare Krl. Başkanı. 2017-2019

• Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. 2018-2019

• Kudüs Siyasi ve Hukuki İşler Formu (KUDSİDER) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. 2019

GELECEK Partide resmi görev alması sebebi ile aktif görev aldığı tüm sivil toplum kuruluşlarından ayrıldı.

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