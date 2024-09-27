Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 27 Eylül 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Eylül 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1 : Kara Ağaç Destanı (20.00)
ATV: dizi yok
Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)
Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)
NOW TV: Kötü Kan (20.00)
Star TV: Yalı Çapkını (20.00)
NOW TV YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL CUMA
12.30 Kötü Kan
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20.00 Kötü Kan
23.15 Yabani
01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03.45 Kötü Kan
06.00 Şahane Hayatim