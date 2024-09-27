Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Eylül 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1 : Kara Ağaç Destanı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Kötü Kan (20.00)

Star TV: Yalı Çapkını (20.00)

NOW TV YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL CUMA

12.30 Kötü Kan

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

20.00 Kötü Kan

23.15 Yabani

01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

03.45 Kötü Kan

06.00 Şahane Hayatim