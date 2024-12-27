Cuma hangi diziler var? 27 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Aralık 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Şakir Paşa Ailesi (20.00)

Star TV: Yalı Çapkını (20.00)

NOW TV YAYIN AKIŞI 27 ARALIK

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar